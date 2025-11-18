Биткоин впервые с апреля опустился ниже $90 тыс. на фоне оттока крупных инвесторов

Это значение является самым низким с 22 апреля текущего года

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость биткоина значительно снизилась, впервые с конца апреля 2023 года опустившись ниже отметки в $90 тысяч. По данным торгов, падение за последние сутки составило около 5,96%.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, по состоянию на 6:35 по московскому времени, цена за одну монету биткоина достигала $89,7 тысячи. Это значение является самым низким с 22 апреля текущего года.

Напомним, 6 октября текущего года биткоин достиг своего рекордного максимума, взлетев до $126 251. Однако уже спустя четыре дня криптовалюта начала стремительно терять в цене после заявления Дональда Трампа о пошлинах, что спровоцировало резкое падение рынков по всему миру.

Аналитики отмечают, что текущее снижение обусловлено постепенным отходом от активных покупок со стороны многих крупных игроков рынка. За последний месяц такие значимые покупатели, как распределители биржевых инвестиционных фондов и корпоративные казначейства, тихо отступили. Этот отток крупных инвесторов лишил рынок той поддержки, которая способствовала достижению рекордных значений криптовалюты в начале этого года.

Рената Валеева