Илья Алексеев возглавил онлайн-кинотеатр Start

21:58, 17.11.2025

До этого он занимал пост генерального директора музыкального стриминга Spotify в России и СНГ

Фото: скриншот из видео "Заставка онлайн-кинотеатра «START»" на канале Творческий канала

Генеральным директором онлайн-кинотеатра Start назначен Илья Алексеев, сообщает «Коммерсантъ». Ранее он руководил департаментом развития подписки и роста бизнеса платформы, а до этого занимал пост генерального директора музыкального стриминга Spotify в России и СНГ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Миндубаева (ныне Юлия Илоян) больше не является руководителем ООО «Старт.ру». Последние полтора года сервисом фактически управлял Эдуард Илоян, который занимал должности генерального директора группы компаний и генерального продюсера платформы.

Известно, что основной задачей нового руководителя станет реализация трехлетней стратегии развития сервиса, включая достижение целевого показателя в 12 млн домохозяйств-подписчиков к 2027 году.

Наталья Жирнова

