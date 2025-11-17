Илья Алексеев возглавил онлайн-кинотеатр Start

До этого он занимал пост генерального директора музыкального стриминга Spotify в России и СНГ

Генеральным директором онлайн-кинотеатра Start назначен Илья Алексеев, сообщает «Коммерсантъ». Ранее он руководил департаментом развития подписки и роста бизнеса платформы, а до этого занимал пост генерального директора музыкального стриминга Spotify в России и СНГ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Миндубаева (ныне Юлия Илоян) больше не является руководителем ООО «Старт.ру». Последние полтора года сервисом фактически управлял Эдуард Илоян, который занимал должности генерального директора группы компаний и генерального продюсера платформы.

Известно, что основной задачей нового руководителя станет реализация трехлетней стратегии развития сервиса, включая достижение целевого показателя в 12 млн домохозяйств-подписчиков к 2027 году.



Наталья Жирнова