Оливье Рустен покинул пост креативного директора Balmain

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Креативный директор французского дома моды Balmain Оливье Рустен объявил о своем уходе с занимаемой должности. В своем Instagram* дизайнер поделился эмоциями, отметив, что «сегодня заканчивается моя эпоха в Balmain». Он добавил, что 16 лет назад начал свое приключение с этим брендом, не зная, что ждет его в будущем.

Рустен стал креативным директором Balmain в апреле 2011 года в возрасте всего 25 лет, что сделало его самым молодым дизайнером, возглавившим крупный парижский дом моды без статуса основателя. За 14 лет работы он изменил облик бренда, привнеся в него свежие идеи и современный подход.

Как сообщает журнал Vogue, уход Рустена стал неожиданностью для многих в мире моды, где его вклад и влияние были неоспоримыми.

Анастасия Фартыгина