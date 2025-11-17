На тротуар в визит-центре «Юрьевская пещера» потратят 16,5 млн рублей

Протяженность дороги для работ — более 600 метров

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

На устройство тротуара на территории визит-центра «Юрьевская пещера» в Камско-Устьинском районе Татарстана выделят почти 16,6 млн рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно данным из документов, физический объем работ составляет 693 метра, а на выполнение дают ровно год. Срок сдачи тротуара — 20 ноября 2026 года. На данный момент идет поиск исполнителя тендера. Заказчиком работ является ГБУ «Дирекция финансирования ПДР».

Визит-центр «Юрьевская пещера» построили в рамках программы развития общественных пространств и открыли для туристов в июне 2024 года. Центр предлагает экскурсии по пещерам и штольням, а также предоставляет другие туристические услуги. Напомним, что Татарстан хочет увеличить турпоток до 4,4 млн человек к 2028 году. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова