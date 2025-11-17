Зимний туризм в холодных регионах России набирает популярность

Фото: Галия Шакирова

Россияне стали активнее арендовать квартиры в северных регионах страны на время своих путешествий. Как сообщает RT, количество посуточных бронирований в холодных направлениях выросло на 46% по сравнению с прошлым зимним сезоном.

Самым популярным направлением среди путешественников стала Мурманская область. Регион привлекает туристов возможностью увидеть северное сияние, понаблюдать за китами, посетить знаменитый пляж «Яйца драконов» в Териберке и отправиться в арктический круиз по морю. На втором месте по популярности оказалась Карелия. Известно, что регион славится своими национальными и горными парками. Третье место заняла Иркутская область, главным магнитом которой стал Байкал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается стоимости проживания, наиболее доступными оказались квартиры в Республике Коми — 2,7 тыс. рублей за сутки. В Красноярском крае средняя цена составляет 3,6 тыс. рублей, а в Магаданской и Иркутской областях — 3,7 тыс. рублей за ночь.

Наталья Жирнова