Между Казанью, Москвой и Питером увеличат количество поездов на новогодние каникулы

АО «ФПК» планирует организовать около 670 дополнительных рейсов

В период новогодних праздников, с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, АО «ФПК» планирует организовать около 670 дополнительных рейсов поездов. Общее количество предлагаемых мест составит 5,5 млн, что соответствует показателям прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

По прогнозам, пиковыми датами отправления пассажиров станут 30 декабря и 11 января. Дополнительные рейсы будут назначены на наиболее востребованных направлениях.

Из Москвы поезда будут следовать в Казань, Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу, Ульяновск и другие города. Из Санкт-Петербурга пассажиры смогут отправиться, например, в Казань, Москву и Екатеринбург. Также будут организованы дополнительные рейсы из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Котлас, а также по маршруту Самара — Адлер и Ростов-на-Дону — Кисловодск.

В праздничные дни будут работать 16 туристических поездов АО «ФПК», среди которых «Зимняя сказка», «По Золотому кольцу», «В Карелию», «Жигулевские выходные» и «Мороз-экспресс».

Наталья Жирнова