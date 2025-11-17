Новости технологий

«Рособоронэкспорт» и Tawazun договорились о стратегическом партнерстве

19:18, 17.11.2025

В рамках документа планируется расширение участия в промышленной сфере, обмен опытом в области оборонного производства и совместных исследований и разработок

«Рособоронэкспорт» и Tawazun договорились о стратегическом партнерстве
Фото: Максим Платонов

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 состоялось подписание документа между российской компанией «Рособоронэкспорт» и Советом по оборонному развитию ОАЭ Tawazun, передает ТАСС.

Документ нацелен на установление и развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере оборонной промышленности и безопасности.

В рамках сотрудничества стороны планируют совместную работу в нескольких ключевых направлениях. В частности, планируется расширение участия в промышленной сфере, обмен опытом в области оборонного производства, а также проведение совместных исследований и разработок. Особое внимание будет уделено вопросам трансфера технологий и управления цепочками поставок.

Напомним, что казанский «Ансат» впервые представили на Dubai Airshow 2025.

Наталья Жирнова

