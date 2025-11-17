ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 18 ноября
Почти все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 18 ноября. Почти все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.
Подорожал только доллар — на 0,002 рубля. Юань подешевел на 0,001 рубля, а евро — на 0,68 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,13 рубля;
- евро — 94,42 рубля;
- юань — 11,4 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».