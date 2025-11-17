Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 18 ноября

18:39, 17.11.2025

Почти все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля

Фото: Татьяна Демина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 18 ноября. Почти все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.

Подорожал только доллар — на 0,002 рубля. Юань подешевел на 0,001 рубля, а евро — на 0,68 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,13 рубля;
  • евро — 94,42 рубля;
  • юань — 11,4 рубля.
Наталья Жирнова

