Нижнекамск претендует на роль ключевого пункта нового турмаршрута России

Город может стать первым пилотным проектом такого формата в Татарстане

Фото: Дарья Пинегина

Нижнекамск может войти в число первых городов Татарстана, где будет реализован масштабный туристический проект с участием РЖД. На состоявшемся рабочем совещании представители федеральной компании ознакомились с туристическим потенциалом города, сообщает мэр города Радмир Беляев.

В ходе презентации продемонстрировали основные достопримечательности и объекты туристической инфраструктуры города. Среди них — Нижнекамские термы, гостиничный комплекс «Люксор» и знаменитый природный объект Красный Ключ.

— Если в ближайшее время мы достигнем договоренностей, Нижнекамск станет первым пилотным проектом такого формата в Татарстане, — сообщает Беляев.

Известно, что реализация инициативы принесет городу ряд преимуществ: увеличение туристического потока, развитие инфраструктуры, новый импульс для местного бизнеса и повышение узнаваемости города на федеральном уровне.

Наталья Жирнова