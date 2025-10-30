Чистопольскому заводу «Восток» присвоят звание «Предприятие трудовой доблести»

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Чистопольскому часовому заводу «Восток» может быть присвоено республиканское звание «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.». Соответствующий проект указа раиса Татарстана находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Как отмечается в документе, предприятие предлагается отметить за выдающийся вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, а также за проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность его работников.

В годы войны завод обеспечивал бесперебойное производство как военной, так и гражданской продукции, играя важную роль в тыловом обеспечении страны.

5 июля Рустам Минниханов подписал указ о присвоении республиканского звания «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.» двум ключевым предприятиям Казани.

Рената Валеева