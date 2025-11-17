Новости экономики

Пятитысячные купюры лидируют среди подделок в банках Татарстана

16:39, 17.11.2025

Кроме того, специалисты обнаружили восемь поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и одну фальшивую купюру номиналом 100 рублей

Фото: Максим Платонов

В период с июля по сентябрь 2025 года банковские учреждения Татарстана обнаружили 25 денежных купюр с признаками подделки.

Преобладающую часть составили пятитысячные купюры — их выявлено 16 штук. Кроме того, специалисты обнаружили восемь поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и одну фальшивую купюру номиналом 100 рублей. Помимо рублевых банкнот, в третьем квартале было зафиксировано 10 поддельных купюр номиналом $100.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сообщается, что в целях повышения защищенности наличных денег Банк России проводит модернизацию банкнот. На текущий момент в обращении уже присутствуют обновленные купюры: сторублевые банкноты выпуска 2022 года и пятитысячные — выпуска 2023 года.

Напомним, что пассажира, летевшего в Казань, задержали с контрабандой валюты на $110 тысяч.

Наталья Жирнова

