Пассажира, летевшего в Казань, задержали с контрабандой валюты на $110 тысяч

В чемодане находились турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии и другие денежные знаки

Более $110 тыс. в различной валюте пытался перевезти через границу гражданин России, задержанный таможенниками в аэропорту Шереметьево. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина прибыл рейсом из Стамбула и находился в транзитной зоне, ожидая вылета в Казань, когда его багаж привлек внимание инспекторов.

При сканировании чемодана на мониторе были обнаружены посторонние вложения, похожие на пачки денежных купюр. После установления личности владельца багажа его сняли с рейса в Казань для досмотра.

— В зоне таможенного контроля пассажир отказался предъявить содержимое багажа и попытался сбежать, но был задержан, — отмечается в сообщении таможенной службы.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В результате досмотра у задержанного были изъяты наличные средства в валюте разных стран на общую сумму 1$10,6 тыс. США. В числе прочего в чемодане находились турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии и другие денежные знаки.

Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к ответственности за нарушение таможенного законодательства. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наличных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.1 УК).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 4 лет либо штраф, многократно превышающий сумму незаконно перемещенной валюты.

Анастасия Фартыгина