Госсовет Татарстана напомнил о законах, вступающих в силу

Изменения затрагивают социальную сферу, бюджетное планирование, жилищные права, работу муниципалитетов и поддержку бизнеса

В Татарстане последовательно вступают в силу ряд значимых законов, принятых на пятнадцатом заседании Государственного совета, сообщает пресс-служба. Изменения затрагивают социальную сферу, бюджетное планирование, жилищные права, работу муниципалитетов и поддержку бизнеса.

Бюджет

29 октября начал действовать закон о корректировке бюджета республики. Доходная часть казны на 2025 год увеличена на 71,4 млрд рублей — с учетом фактических доходов за 9 месяцев и ожидаемых поступлений. Дополнительные средства направят на софинансирование нацпроектов и федеральных программ, дорожные работы, капремонт и строительство социально‑культурных объектов, а также на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Социальная поддержка

С 1 января 2026 года вступит в силу закон, втрое увеличивающий ежемесячные выплаты опекунам и попечителям: с 3 000 до 8 641 рубля. Сообщается, что мера призвана стимулировать приемное родительство и улучшить условия для 1 715 детей, уже воспитывающихся в семьях.

Также с 1 января 2026 года заработает закон, наделяющий муниципалитеты полномочиями ставить на учет как нуждающихся в жилье реабилитированных граждан.

Помимо этого, 11 ноября вступил в силу закон, изменивший структуру комиссий по делам несовершеннолетних. Теперь их возглавляют главы муниципалитетов.

Поддержка инноваций

22 ноября начнет действовать закон о развитии малых технологических компаний. Документ вводит юридическое понятие «малая технологическая компания» и создает правовую основу для региональной поддержки: субъекты России вправе разрабатывать собственные программы, выделять финансирование и устанавливать правила помощи. В законе появилась новая статья 18.1, закрепляющая особенности господдержки. В Татарстане уже работают 58 таких компаний с объемом контрактов на 3,54 млрд рублей.

Избирательное законодательство

15 ноября вступил в силу закон, уточняющий порядок выборов. Теперь дополнительные выборы депутатов Госсовета или муниципальных органов не назначаются в год, предшествующий основным (кроме случаев, когда орган остается в неправомочном составе). Кроме того, при электронном голосовании сохраняется обязательная возможность использовать бумажные бюллетени. Решение о проведении электронного голосования принимает ЦИК РФ или, по ее поручению, ЦИК Татарстана.

Наталья Жирнова