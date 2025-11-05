Комитет Госдумы по соцполитике проведет выездное заседание в Татарстане в следующем году

Новость озвучили в Казани в ходе встречи председателя думского комитета Ярослава Нилова с руководителем комитета Госсовета республики Алексеем Созиновым

В следующем году Комитет Госдумы России по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует провести выездное заседание в Татарстане. Эта новость была озвучена сегодня в Казани в ходе встречи председателя думского комитета Ярослава Нилова с руководителем аналогичного комитета Госсовета республики Алексеем Созиновым.

Парламентарии обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия профильных комитетов Госдумы и Госсовета.

Встреча прошла в парламенте республики. Ярослав Нилов поздравил Алексея Созинова с избранием на должность руководителя комитета Госсовета и рассказал о законопроектах, находящихся на рассмотрении в Госдуме, а также поделился планами на будущее.

— Благодаря нашей слаженной работе и налаженным контактам удается многие вопросы решать быстрее, — отметил Ярослав Нилов, комментируя запланированное выездное заседание. — Именно наши крепкие и многолетние связи с парламентским комитетом республики позволяют выстроить взаимовыгодную работу для региона и для страны в целом. В таком ключе наша совместная работа должна выстраиваться и дальше.



Анастасия Фартыгина