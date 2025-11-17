От 40 до 170 тысяч: УФАС Татарстана обратило внимание на разброс цен при догазификации

Отмечается, что одной из наиболее распространенных проблем также остается срыв сроков технологического присоединения

В Татарстане выявили 16 случаев срыва сроков догазификации в 2025 году. На заседании Общественного совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Татарстану рассмотрели вопросы контроля за выполнением программы проведения газа.

Участники заседания отметили, что одной из наиболее распространенных проблем остается срыв сроков технологического присоединения. Так, за 2025год было выявлено 16 подобных нарушений, тогда как за 2024 год их число составило 22. Известно, что за первичное нарушение предусмотрено предупреждение, а при повторном случае юрлицу может быть назначен штраф в размере до 1 млн рублей.

В ходе обсуждения обозначились ключевые проблемные зоны. Во‑первых, отмечена непрозрачность ценообразования: стоимость работ по газификации внутри участка у подрядчиков варьируется в широком диапазоне — от 40 до 170 тыс. рублей, что создает существенные финансовые трудности для граждан. Во‑вторых, выявлены недостатки в планировании: срывы сроков нередко обусловлены неэффективной работой по утверждению графиков на муниципальном уровне. В‑третьих, участники заседания обратили внимание на барьеры для бизнеса — в частности, на завышенные сроки подключения коммерческих объектов, что требует отдельного рассмотрения.

Наталья Жирнова