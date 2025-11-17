Яшкин попал в список лучших игроков в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» в пятый раз в карьере признан лучшим форвардом

Фото: Динар Фатыхов

КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели. Данные о четырех хоккеистах лига опубликовала на своем сайте.

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в пятый раз в карьере признан лучшим форвардом: в трех матчах он набрал 8 очков (5 голов и 3 передачи) при показателе полезности «+4».

Звание лучшего вратаря в третий раз получил голкипер СКА Сергей Иванов, одержавший две победы в двух играх; его коэффициент надежности составил 1,50, а процент отраженных бросков достиг 96,15% (из 78 бросков).

Защитник минского «Динамо» Джошуа Брук впервые в карьере назван лучшим игроком обороны — в трех матчах недели он набрал 3 очка с показателем полезности «+8». Среди новичков второй раз признания удостоился 21‑летний защитник тольяттинской «Лады» Кирилл Жуков: в двух матчах он заработал 2 очка (1 гол и 1 передача) при показателе полезности «+4».

«Ак Барс» вновь проиграл минскому «Динамо»: матч закончился со счетом 3:7. В третьем периоде Дмитрий Яшкин сократил разрыв до 3:6, но «Ак Барс» не смог отыграться при игре 6х5 и пропустил еще одну шайбу в пустые ворота.

Наталья Жирнова