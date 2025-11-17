Путин подписал закон о пожизненном сроке за вовлечение детей в терроризм

Закон также отменяет сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности и запрещает условный срок за участие в подобной деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, возрастная планка ответственности снижена до 14 лет. Закон также отменяет сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности и запрещает условное осуждение за участие в диверсионном сообществе. Кроме того, право на ходатайство об условно‑досрочном освобождении по таким преступлениям ограничивается: оно станет возможным лишь после фактического отбытия не менее трех четвертей срока наказания.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что закон направлен на обеспечение безопасности государства и его граждан, особенно в условиях СВО.

Наталья Жирнова