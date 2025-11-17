98,4% пользователей самокатов перестают нарушать ПДД после первого штрафа

Фото: Реальное время

Сервис аренды электросамокатов Whoosh сообщает о высокой эффективности системы штрафов для повышения безопасности дорожного движения. Согласно данным анализа, 98,4% пользователей, получивших штраф, больше не нарушают правила дорожного движения и правила сервиса.

Лишь 1,6% пользователей продолжают нарушать правила после получения штрафа, причем наиболее частым повторным нарушением является некорректная парковка. За передачу управления детям, езду в состоянии опьянения и систематические нарушения сервис блокирует аккаунты без возможности восстановления.

Наиболее распространенными нарушениями в общей статистике остаются неправильная парковка и неспешивание на пешеходных переходах. При этом общее количество поездок с нарушениями не превышает 1—2%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В текущем сезоне наблюдается значительное улучшение показателей безопасности:

число аварий с участием СИМ сократилось на 46%;

аварии с участием несовершеннолетних уменьшились на 65%;

происшествия при движении вдвоем сократились на 48%;

аварии на пешеходных переходах снизились на 50%.

93% происшествий в 2025 году обошлись без травм или с легкими последствиями. Положительная динамика связана с системным подходом, включающим обучение ПДД, развитие инфраструктуры и технологический контроль.

Около 90% пользователей Whoosh сейчас имеют высший рейтинг и не нарушают правила, что подтверждает эффективность применяемых мер безопасности.

Анастасия Фартыгина