98,4% пользователей самокатов перестают нарушать ПДД после первого штрафа
Лишь 1,6% пользователей продолжают нарушать правила после получения штрафа, причем наиболее частым повторным нарушением является некорректная парковка
Сервис аренды электросамокатов Whoosh сообщает о высокой эффективности системы штрафов для повышения безопасности дорожного движения. Согласно данным анализа, 98,4% пользователей, получивших штраф, больше не нарушают правила дорожного движения и правила сервиса.
Лишь 1,6% пользователей продолжают нарушать правила после получения штрафа, причем наиболее частым повторным нарушением является некорректная парковка. За передачу управления детям, езду в состоянии опьянения и систематические нарушения сервис блокирует аккаунты без возможности восстановления.
Наиболее распространенными нарушениями в общей статистике остаются неправильная парковка и неспешивание на пешеходных переходах. При этом общее количество поездок с нарушениями не превышает 1—2%.
В текущем сезоне наблюдается значительное улучшение показателей безопасности:
- число аварий с участием СИМ сократилось на 46%;
- аварии с участием несовершеннолетних уменьшились на 65%;
- происшествия при движении вдвоем сократились на 48%;
- аварии на пешеходных переходах снизились на 50%.
93% происшествий в 2025 году обошлись без травм или с легкими последствиями. Положительная динамика связана с системным подходом, включающим обучение ПДД, развитие инфраструктуры и технологический контроль.
- Около 90% пользователей Whoosh сейчас имеют высший рейтинг и не нарушают правила, что подтверждает эффективность применяемых мер безопасности.
