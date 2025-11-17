Экс-главу РСМ Павла Красноруцкого арестовали по делу о растрате

Павел Красноруцкий занимал пост председателя Российского союза молодежи с 2012 по 2023 год

Тверской суд Москвы принял решение отправить под стражу бывшего председателя Российского союза молодежи (РСМ) Павла Красноруцкого по обвинению в растрате в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Красноруцкий был задержан несколько дней назад, а 15 ноября судом арестован. В рамках расследования дела были проведены обыски, в том числе в офисе Российского союза молодежи. Ожидается, что в деле могут появиться новые фигуранты.

В Тверском суде подтвердили факт ареста Красноруцкого, однако не предоставили дополнительных деталей. На момент публикации телефон экс-главы РСМ был выключен.

Павел Красноруцкий занимал пост председателя Российского союза молодежи с 2012 по 2023 год. Он покинул свою должность после инцидента с пьяным дебошом на борту самолета, следовавшего из Ханты-Мансийска в Москву, но продолжал оставаться почетным главой организации.



Анастасия Фартыгина