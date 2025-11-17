Новости общества

Мизулина: мошенники маскируются под ФСБ, рассылая поддельные уведомления

13:54, 17.11.2025

Мошенники рассылают поддельные уведомления и удостоверения, убеждая жертв в том, что они якобы участвуют в операции спецслужб

Фото: Максим Платонов

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и рассылают поддельные уведомления. Об этом сообщила глава ЛБИ Екатерина Мизулина.

Мошенники рассылают поддельные уведомления и удостоверения, убеждая жертв в том, что они якобы участвуют в операции спецслужб.

По информации экспертов, мошенники активно используют платформы знакомств для поиска своих жертв, особенно среди молодежи. После первых контактов они могут угрожать или запугивать потенциальных жертв, а если те начинают сомневаться в их «авторитете», злоумышленники присылают фальшивые удостоверения, на которых указано, что они являются сотрудниками ФСБ.

Анастасия Фартыгина

