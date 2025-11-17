Мизулина: мошенники маскируются под ФСБ, рассылая поддельные уведомления

Мошенники рассылают поддельные уведомления и удостоверения, убеждая жертв в том, что они якобы участвуют в операции спецслужб

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и рассылают поддельные уведомления. Об этом сообщила глава ЛБИ Екатерина Мизулина.

По информации экспертов, мошенники активно используют платформы знакомств для поиска своих жертв, особенно среди молодежи. После первых контактов они могут угрожать или запугивать потенциальных жертв, а если те начинают сомневаться в их «авторитете», злоумышленники присылают фальшивые удостоверения, на которых указано, что они являются сотрудниками ФСБ.

Анастасия Фартыгина