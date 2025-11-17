В Татарстане проверят ситуацию со строительством птицефабрики в Пестречинском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики провести проверку данной ситуации и предоставить отчет

Фото: Максим Платонов

В ответ на многочисленные обращения жителей Пестречинского района по поводу строительства новой птицефабрики, раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики провести проверку данной ситуации и предоставить отчет. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.



Напомним, что более 700 человек подписали петицию против строительства птицефабрики, планируемой вблизи населенных пунктов Тагашево, Арышхазда, Ильинский, Куюки и Богородское. Местные жители выражают обеспокоенность по поводу экологических последствий и влияния на качество жизни в регионе.

Птицеводческая ферма должна быть расположена на участке рядом с берегом реки Меши. На данный момент уже оформлен паспорт объекта, в котором указаны места для откорма цыплят-бройлеров и компостирования помета. Строительство планируется начать в конце 2025 года и завершить в середине 2027 года.



Анастасия Фартыгина