Сельхозярмарки в Татарстане собрали около 1 млрд рублей

Для проведения ярмарок было задействовано 10 449 единиц транспорта

Фото: Максим Платонов

С 13 сентября в республике возобновились традиционные сельскохозяйственные ярмарки: они проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, на трех площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в муниципалитетах республики.

В выходные первый замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов посетил ярмарки на проспекте Победы, улицах Фучика и Батыршина, лично осмотрел ассортимент и пообщался с продавцами и покупателями.

На прилавках представлены мясо птицы, яйца, говядина, свинина, картофель, прочие овощи, молоко и молочные продукты, сахар, подсолнечное масло, мука и разнообразные кондитерские изделия. Фермеры и сельхозпредприятия предлагают горожанам свежую продукцию, выращенную и произведенную в республике.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По итогам десяти ярмарочных недель в республику было завезено сельхозпродукции на общую сумму 977,8 млн рублей, в том числе:

6 009,1 т овощей (в том числе 3 724,5 т картофеля);

199,9 т разливного молока;

635,3 т сахара;

723,1 т мяса (в том числе 425,5 т говядины);

1 341 900 штук куриных яиц.

Для проведения ярмарок было задействовано 10 449 единиц транспорта.



Анастасия Фартыгина