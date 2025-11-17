Сельхозярмарки в Татарстане собрали около 1 млрд рублей
Для проведения ярмарок было задействовано 10 449 единиц транспорта
С 13 сентября в республике возобновились традиционные сельскохозяйственные ярмарки: они проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, на трех площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в муниципалитетах республики.
В выходные первый замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов посетил ярмарки на проспекте Победы, улицах Фучика и Батыршина, лично осмотрел ассортимент и пообщался с продавцами и покупателями.
На прилавках представлены мясо птицы, яйца, говядина, свинина, картофель, прочие овощи, молоко и молочные продукты, сахар, подсолнечное масло, мука и разнообразные кондитерские изделия. Фермеры и сельхозпредприятия предлагают горожанам свежую продукцию, выращенную и произведенную в республике.
По итогам десяти ярмарочных недель в республику было завезено сельхозпродукции на общую сумму 977,8 млн рублей, в том числе:
- 6 009,1 т овощей (в том числе 3 724,5 т картофеля);
- 199,9 т разливного молока;
- 635,3 т сахара;
- 723,1 т мяса (в том числе 425,5 т говядины);
- 1 341 900 штук куриных яиц.
Для проведения ярмарок было задействовано 10 449 единиц транспорта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».