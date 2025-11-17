Станция метро «Дубравная» открывается досрочно — на неделю раньше

Станция временно закрывалась с 3 ноября для строительных работ по первой очереди второй линии Казанского метрополитена

Фото: Реальное время

Со вторника, 18 ноября, в Казани вновь заработает закрытая ранее станция метро «Дубравная». Утром первого дня после открытия поезда пойдут в обычном графике, обеспечивая удобный проезд в часы пик каждые 5 минут 3 секунды.



Напомним, станция временно прекращала работу с 3 ноября для ремонтных работ, проводимых АО «Казметрострой» в рамках строительства первой очереди второй линии метрополитена. Теперь работа станции восстановлена, и горожанам рекомендовано учесть изменения при планировании ежедневных маршрутов.

Дмитрий Зайцев