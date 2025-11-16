275 погибших за десять месяцев: в Татарстане озвучили статистику ДТП

Анализ причин смертельных аварий показывает, что наиболее частыми факторами стали выезд на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима

Фото: Максим Платонов

В каждое третье воскресенье ноября мир отмечает День памяти жертв ДТП. В рамках этого в Татарстане обнародовали статистику смертельных аварий на дорогах региона за январь — октябрь 2025 года.

По информации ГБУ «Безопасность дорожного движения», за указанный период в ДТП на территории республики погибли 275 человек, в том числе 15 детей.

Анализ причин трагедий показывает, что наиболее частыми факторами стали выезд на встречную полосу (76 погибших), несоблюдение скоростного режима (20 погибших) и отсутствие ремней безопасности (40 погибших). Существенную долю аварий с летальным исходом спровоцировали водители в состоянии опьянения — по их вине погибли 33 человека. Кроме того, 43 жертвы ДТП оказались пешеходами.

Ранее Владимир Путин утвердил стратегию по снижению смертности на дорогах до 2036 года.

Наталья Жирнова