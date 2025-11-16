Германия вкладывает €100 млн в защиту от беспилотников

Сообщается, что в декабре начнет работать новое подразделение — в него войдут 130 полицейских, а также для борьбы с дронами закупят специальное оборудование

Германия выделит €100 млн на защиту от беспилотников. Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Глава МВД ФРГ заявил, что дроны и кибератаки — новая угроза и власти принимают меры для защиты.

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт вместе с Федеральной полицией разработал план по борьбе с дронами. Система должна уметь находить, перехватывать и сбивать БПЛА.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что в декабре начнет работать новое подразделение — в него войдут 130 полицейских. Их разместят около Берлина, крупных аэропортов и других важных объектов. При необходимости сотрудников смогут быстро перебросить в любую точку страны на вертолетах. Для борьбы с дронами закупят специальное оборудование: устройства для глушения сигналов и беспилотники‑перехватчики. Кроме того, полицейские получат дополнительные полномочия.

Известно, что на следующей неделе правительство обсудит новый закон о безопасности воздушного движения. По нему армия сможет помогать полиции бороться с БПЛА и при необходимости сбивать опасные дроны.

Напомним, что над соседней с Татарстаном Самарской областью за ночь сбили 23 украинских БПЛА.

Наталья Жирнова