Новости общества

16:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Над соседней с Татарстаном Самарской областью за ночь сбили 23 украинских БПЛА

08:32, 16.11.2025

Всего над территорией России с 23:00 15 ноября по 7:00 16 ноября было уничтожено 57 дронов

Над соседней с Татарстаном Самарской областью за ночь сбили 23 украинских БПЛА
Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

Над соседней с Татарстаном Самарской областью за ночь сбили 23 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего над территорией России с 23:00 15 ноября по 7:00 16 ноября было уничтожено 57 дронов. Согласно данным, над соседней с республикой областью за эту ночь уничтожили самое большое количество БПЛА:

  • 23 — над территорией Самарской области,
  • 17 — над территорией Волгоградской области,
  • 5 — над территорией Саратовской области,
  • 5 — над территорией Ростовской области,
  • 3 — над территорией Курской области,
  • 3 — над территорией Воронежской области,
  • 1 — над территорией Брянской области.

Напомним, что накануне над Татарстаном сбили украинский БПЛА.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также