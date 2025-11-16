Над соседней с Татарстаном Самарской областью за ночь сбили 23 украинских БПЛА

Всего над территорией России с 23:00 15 ноября по 7:00 16 ноября было уничтожено 57 дронов

Над соседней с Татарстаном Самарской областью за ночь сбили 23 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего над территорией России с 23:00 15 ноября по 7:00 16 ноября было уничтожено 57 дронов. Согласно данным, над соседней с республикой областью за эту ночь уничтожили самое большое количество БПЛА:

23 — над территорией Самарской области,

17 — над территорией Волгоградской области,

5 — над территорией Саратовской области,

5 — над территорией Ростовской области,

3 — над территорией Курской области,

3 — над территорией Воронежской области,

1 — над территорией Брянской области.

Напомним, что накануне над Татарстаном сбили украинский БПЛА.

Наталья Жирнова