Над соседней с Татарстаном Самарской областью за ночь сбили 23 украинских БПЛА
Всего над территорией России с 23:00 15 ноября по 7:00 16 ноября было уничтожено 57 дронов
Над соседней с Татарстаном Самарской областью за ночь сбили 23 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего над территорией России с 23:00 15 ноября по 7:00 16 ноября было уничтожено 57 дронов. Согласно данным, над соседней с республикой областью за эту ночь уничтожили самое большое количество БПЛА:
- 23 — над территорией Самарской области,
- 17 — над территорией Волгоградской области,
- 5 — над территорией Саратовской области,
- 5 — над территорией Ростовской области,
- 3 — над территорией Курской области,
- 3 — над территорией Воронежской области,
- 1 — над территорией Брянской области.
Напомним, что накануне над Татарстаном сбили украинский БПЛА.
