Ночные полеты у границ Латвии останутся под запретом до 23 ноября

Изначально запрет ввели в сентябре, после чего его неоднократно продлевали

Фото: предоставлено avanttira

Власти Латвии продлили запрет на полеты в вечернее и ночное время в воздушном пространстве вдоль границ с Россией, Белоруссией, а также с Эстонией и Литвой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе страны.

Согласно информации, ограничения на полет на высоте до 6 км в приграничной зоне с Россией и Белоруссией продлены еще на неделю — с 17 по 23 ноября.

Режим будет действовать в привычном временном интервале: с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 до 08:00 по московскому времени). Все пользователи воздушного пространства Латвии уже проинформированы об этом решении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Изначально запрет ввели в сентябре, после чего его неоднократно продлевали. На текущей неделе аналогичное ограничение также продолжит действовать вдоль границы с Эстонией и Литвой — вплоть до 24:00 23 ноября.



Наталья Жирнова