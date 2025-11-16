Ночные полеты у границ Латвии останутся под запретом до 23 ноября
Изначально запрет ввели в сентябре, после чего его неоднократно продлевали
Власти Латвии продлили запрет на полеты в вечернее и ночное время в воздушном пространстве вдоль границ с Россией, Белоруссией, а также с Эстонией и Литвой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе страны.
Согласно информации, ограничения на полет на высоте до 6 км в приграничной зоне с Россией и Белоруссией продлены еще на неделю — с 17 по 23 ноября.
Режим будет действовать в привычном временном интервале: с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 до 08:00 по московскому времени). Все пользователи воздушного пространства Латвии уже проинформированы об этом решении.
Изначально запрет ввели в сентябре, после чего его неоднократно продлевали. На текущей неделе аналогичное ограничение также продолжит действовать вдоль границы с Эстонией и Литвой — вплоть до 24:00 23 ноября.
