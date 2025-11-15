Новости общества

Marvel продлила в России товарные знаки Человека-паука и Людей Икс до 2036 года

17:29, 15.11.2025

Знаки зарегистрированы по классам, которые включают комиксы, одежду, обувь и игрушки

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Американская компания Marvel продлила срок действия исключительных прав на товарные знаки Spider-Man («Человек-паук») и X-Men («Люди Икс») в России. Соответствующие заявки были удовлетворены Роспатентом, и правовая охрана знаков продлена на 10 лет — до 9 января 2036 года.

Как следует из данных ведомства, продление затронуло несколько ключевых категорий товаров. Знаки зарегистрированы по классам, которые включают комиксы, одежду, обувь и игрушки. Также до января 2036 года компания продлила действие товарного знака с классическим изображением Человека-паука, летящего на паутине.

Изначально эти знаки были зарегистрированы Marvel в России в 1997 году на основании заявок, поданных в 1996 году. Предыдущее продление срока их действия состоялось в 2016 году.

Решение о продлении товарных знаков было принято на фоне приостановки всей другой деятельности The Walt Disney Company, владеющей Marvel, в России с марта 2022 года. Тогда компания остановила прокат фильмов, производство и лицензирование контента.

Анастасия Фартыгина

