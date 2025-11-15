Российский космонавт впервые в истории оформил госуслугу с орбиты Земли

С помощью биометрической идентификации Зубрицкий вошел на портал госуслуг и воспользовался сервисом «Самозапрет на оформление SIM-карты»

Фото: Реальное время

Космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий, находясь на борту Международной космической станции (МКС), впервые в истории оформил государственную услугу из космоса. Об этом сообщили в госкорпорации, сообщил ТАСС.

С помощью биометрической идентификации Зубрицкий вошел на портал госуслуг и воспользовался сервисом «Самозапрет на оформление SIM-карты» из раздела «Жизненные ситуации». Весь процесс, как отметили в «Роскосмосе», занял у космонавта около 30 секунд.

— Пока я в космосе, на меня не получится оформить договор связи. Для входа на «Госуслуги» воспользуюсь биометрией, потому что СМС на орбиту не приходят, — прокомментировал свой поступок Зубрицкий.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подчеркнул значимость этого события.

— Многие эксперты признают качество российских электронных услуг эталонным. Важно, что теперь, находясь даже за пределами Земли, граждане России имеют возможность безопасно пользоваться привычными сервисами, — сказал он.

Анастасия Фартыгина