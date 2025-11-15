Татарстан вошел в топ-5 лидеров России по продукции ЛПХ

На развитие ЛПХ в текущем году было выделено 597 млн рублей, из которых уже освоено 592 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занимает пятое место в России по производству валовой продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). По данным Росстата, в 2025 году республика демонстрирует прирост в этом секторе на 1% по сравнению с 2023 годом.

Как сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров, на развитие ЛПХ в текущем году было выделено 597 млн рублей, из которых уже освоено 592 млн рублей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также поддержал выделение дополнительных 15 млн рублей на приобретение поголовья нетелей, первотелок и молодняка птицы.

Наиболее востребованной мерой господдержки для сельскохозяйственных кооперативов остается субсидирование от 10 до 50% затрат на приобретение имущества, техники и закуп сельхозпродукции.

Анастасия Фартыгина