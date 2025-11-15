В Татарстане провели более 4 тыс. проверок на стройплощадках с начала года

Инспекция Госстройнадзора за этот период вынесла 500 постановлений об административных правонарушениях, посетив строительные площадки 1 569 раз

Фото: Олег Тихонов

Контрольно-надзорные мероприятия стали ключевым инструментом обеспечения безопасности в строительной отрасли Татарстана, сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин.

С начала года представители саморегулируемых организаций (СРО) провели 2 178 проверок, по итогам которых в 1 099 случаях были применены меры дисциплинарного воздействия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Инспекция Госстройнадзора за этот период вынесла 500 постановлений об административных правонарушениях, посетив строительные площадки 1 569 раз. Параллельно Главное инвестиционно-строительное управление региона в рамках 2 450 проверок выявило 5 389 нарушений трудового законодательства, из которых на сегодняшний день устранено 5 275.

Напомним, что Татарстан по итогам строительного сезона 2025 года ввел в эксплуатацию 3,14 млн кв. метров жилья, выполнив 96% от годового плана.



Анастасия Фартыгина