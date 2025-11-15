В Татарстане в рамках нацпроекта отремонтировали более 200 км автодорог

В Казанской агломерации отремонтировали 21,8 км дорог

Более 200 километров автомобильных дорог отремонтировали в Татарстане в 2025 году в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели было направлено 14,2 млрд рублей, половина из которых — средства федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса республики, работы включали устройство и восстановление дорожных покрытий на всех запланированных объектах. Основной объем работ пришелся на региональную дорожную сеть, где привели в порядок 164,7 км трасс.

Значительное внимание было уделено и крупнейшим городским агломерациям. В Казанской агломерации отремонтировали 21,8 км дорог, из которых 7 км — это улично-дорожная сеть самой столицы Татарстана. В Набережночелнинской агломерации работы провели на 11,3 км, а в Нижнекамской — почти на 3 км автодорог.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

— Вопрос ремонта дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в республике держится на особом контроле. Реализуемые мероприятия обеспечивают повышение качества жизни населения и развитие экономики региона, — отметил начальник управления автомобильных дорог Минтранса региона Карим Нурмухаметов.

Анастасия Фартыгина