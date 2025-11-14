В Татарстане списали более 1700 объектов госимущества
Наибольшее количество списанных объектов приходится на учреждения Минздрава, Минтруда, Минобрнауки, а также Главного управления ветеринарии Кабмина
Комиссия по списанию Минзема Татарстана подвела промежуточные итоги работы за 10,5 месяца 2025 года. За этот период было одобрено списание государственного имущества 251 организации.
Всего разрешено списать 1 762 объекта госимущества. В их числе 1 661 единица оборудования и оргтехники, 68 автотранспортных средств, три биотермические ямы и 30 зданий и сооружений. Все эти объекты были признаны морально и физически устаревшими и непригодными для дальнейшей эксплуатации. Еще 29 единиц автотранспортных средств вместо списания рекомендовано реализовать через проведение торгов.
Наибольшее количество списанных объектов приходится на учреждения Минздрава, Минтруда, Минобрнауки, а также Главного управления ветеринарии Кабмина.
Ранее Минзем Татарстана определил кадастровую стоимость 152 тысяч объектов недвижимости.
