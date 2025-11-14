Биткоин упал ниже $95 тысяч

Это произошло впервые за несколько месяцев

Фото: Динар Фатыхов

На криптовалютном рынке произошло значительное снижение стоимости биткоина. По данным торговой площадки Binance, его цена впервые с 6 мая опустилась ниже отметки в $95 тысяч.

К 15:41 мск падение составило 7,97%, при этом курс криптовалюты достиг отметки $94 863. Спустя некоторое время, к 15:56, цена немного скорректировалась до $95 160, хотя снижение все еще оставалось существенным — 7,71%.

Параллельно с падением биткоина наблюдалось значительное снижение стоимости второй по величине капитализации криптовалюты — Ethereum. Ее курс снизился на 10,9%, достигнув отметки $3 119,37.

Ранее на криптобирже зафиксировали падение биткоина ниже $100 тысяч.

Наталья Жирнова