На криптобирже зафиксировали падение биткоина ниже $100 тыс.

Криптовалюта упала накануне вечером

На биржевом рынке криптовалют зафиксировали существенное снижение. Накануне вечером курс биткоина опустился ниже психологической отметки в $100 тыс., достигнув уровня $98,9 тыс. За сутки криптовалюта потеряла 7,3% стоимости. Об этом сообщили на платформе Binance.

На текущий момент цена биткоина восстановилась до $102 тыс. Общая капитализация криптовалютного рынка сократилась более чем на 8%, опустившись до $3,4 трлн долларов.

Среди других криптовалют наиболее значительное падение продемонстрировал Aster DEX (ASTER) — его стоимость снизилась на 22%. При этом некоторые цифровые активы показали рост: Dash (DASH) прибавил 50%, Internet Computer — 33%, Zcash (ZEC) — 16%, а Monero (XMR) вырос на 1%.

Наталья Жирнова