По указу президента Алмаз Ахметгараев и Булат Бариев возглавили суды Казани
Речь идет о Ново-Савиновском и Приволжском райсудах
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателей двух районных судов Казани. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Алмаз Ахметгараев возглавил Ново-Савиновский районный суд, а Булат Бариев назначен председателем Приволжского районного суда. Срок полномочий обоих руководителей составит 6 лет.
Напомним, что Владимир Путин 6 октября подписал указ о кадровых изменениях среди судей Татарстана. На новых должностях оказались шесть человек.
