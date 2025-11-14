Новости общества

03:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

По указу президента Алмаз Ахметгараев и Булат Бариев возглавили суды Казани

17:15, 14.11.2025

Речь идет о Ново-Савиновском и Приволжском райсудах

По указу президента Алмаз Ахметгараев и Булат Бариев возглавили суды Казани
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателей двух районных судов Казани. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Алмаз Ахметгараев возглавил Ново-Савиновский районный суд, а Булат Бариев назначен председателем Приволжского районного суда. Срок полномочий обоих руководителей составит 6 лет.

Напомним, что Владимир Путин 6 октября подписал указ о кадровых изменениях среди судей Татарстана. На новых должностях оказались шесть человек.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также