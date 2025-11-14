МВД и полиция пресекли деятельность телеграм-каналов, помогавших мошенникам в России

Задержаны администраторы каналов, которым исполнилось 16 и 18 лет

Совместными усилиями сотрудников Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России, правоохранительных органов Астраханской области и ЛНР, а также центра безопасности MAX остановлена работа двух мошеннических телеграм-каналов. Об этом сообщили в телеграм-канале УБК МВД России.

Эти каналы использовались злоумышленниками для ежедневной аренды более тысячи аккаунтов в мессенджерах с целью обмана россиян. Задержаны двое администраторов каналов, которым исполнилось 16 и 18 лет соответственно.

— В ходе проведения оперативных мероприятий задержаны администраторы в возрасте 16 и 18 лет, в отношении которых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 274.5 УК РФ, — сказано в сообщении.

Напомним, что жители Татарстана за 10 месяцев потеряли 4,5 млрд рублей из-за мошенников.

Наталья Жирнова