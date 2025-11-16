Аналитики назвали, что казанцы заказывали в октябре чаще всего

Рекордный рост спроса (+27%) зафиксирован в категории ремонта и настройки игровых приставок

Фото: Максим Платонов

Жители столицы Татарстана этой осенью активно инвестируют в саморазвитие, комфорт и свою внешность. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Авито Услуг». В республике растет спрос на широкий спектр услуг по сравнению с октябрем прошлого года: от ремонта игровых приставок до парикмахерских услуг и образовательных программ.

Главные лидеры осеннего спроса:

рекордный рост спроса (+27%) зафиксирован в категории ремонта и настройки игровых приставок;

занятия спортом и танцами также набирают популярность, показав рост интереса на 26%;

парикмахерские услуги пользуются повышенным спросом — рост на 19%;

спрос на ремонт кофемашин увеличился на 17%, а компьютерная помощь, особенно настройка интернет-сетей и оборудования, востребована на 16% чаще;

курсы по дизайну и рисованию также привлекли внимание казанцев, увеличив количество заказов на 16%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по ПФО осенью 2025 года наибольший рост спроса отмечен на:

спортивные направления: +25%;

ремонт и обслуживание посудомоечных машин: +12%;

компьютерную помощь для игровых приставок: +15%.

В Татарстане спрос на курсы повара увеличился в два раза.

Рената Валеева