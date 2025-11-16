Аналитики назвали, что казанцы заказывали в октябре чаще всего
Рекордный рост спроса (+27%) зафиксирован в категории ремонта и настройки игровых приставок
Жители столицы Татарстана этой осенью активно инвестируют в саморазвитие, комфорт и свою внешность. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Авито Услуг». В республике растет спрос на широкий спектр услуг по сравнению с октябрем прошлого года: от ремонта игровых приставок до парикмахерских услуг и образовательных программ.
Главные лидеры осеннего спроса:
- рекордный рост спроса (+27%) зафиксирован в категории ремонта и настройки игровых приставок;
- занятия спортом и танцами также набирают популярность, показав рост интереса на 26%;
- парикмахерские услуги пользуются повышенным спросом — рост на 19%;
- спрос на ремонт кофемашин увеличился на 17%, а компьютерная помощь, особенно настройка интернет-сетей и оборудования, востребована на 16% чаще;
- курсы по дизайну и рисованию также привлекли внимание казанцев, увеличив количество заказов на 16%.
В целом по ПФО осенью 2025 года наибольший рост спроса отмечен на:
- спортивные направления: +25%;
- ремонт и обслуживание посудомоечных машин: +12%;
- компьютерную помощь для игровых приставок: +15%.
В Татарстане спрос на курсы повара увеличился в два раза.
