150 тонн в сутки: в Татарстане открылся крупный кормовой центр

На текущий момент в Татарстане функционирует 57 кормовых центров, распределенных по 24 муниципальным районам

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рафаэль Фаттахов ознакомился с работой нового кормового центра колхоза «Родина» в Алексеевском районе, способного производить 150 тонн продукции в сутки.

В пресс-службе министерства сообщается, что развитие кормовой инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений сельскохозяйственной политики региона. На текущий момент в Татарстане функционирует 57 кормовых центров, распределенных по 24 муниципальным районам. Эти объекты обеспечивают кормами более 212 тыс. голов крупного рогатого скота.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предприятиям компенсируется государством 50% затрат на приобретение оборудования и 30% расходов на строительство зданий.

По данным министерства, в регионе успешно ведутся работы по заготовке кормов. На сегодняшний день заготовлено 490 тыс. тонн сена (150% от годовой потребности), 3,1 млн тонн сенажа (94,2% от плана) и 3,019 млн тонн силоса (80,3% от потребности). В среднем на одну условную голову скота приходится 37,3 ц кормовых единиц, что составляет 93% от необходимого объема кормов на полтора года.

Наталья Жирнова