В ТРЦ «Франт» вновь меняют УК

Как сообщили нашему изданию в компании, сменщик УК получил эксклюзивные права на управление коммерческими площадями

Фото: Мария Зверева

В понедельник в Казани по решению учредителей ликвидировали юрлицо управляющей компании торгово-развлекательного центра «Франт». Как сообщили нашему изданию в компании, сменщик УК получил эксклюзивные права на управление коммерческими площадями.

— Сейчас торговым центром «Франт» управляет новая УК, а эту [ЗАО УК «Франт»] ликвидируют. У новой УК договоры нового образца с собственником, — рассказали нашему изданию.

ТРЦ «Франт» принадлежит одному из крупных собственников коммерческой недвижимости Булату Нагаеву, владельцу ТЦ «Порт» и «Проспект», гостиницы «Биляр», бизнес-центра на Тукая, 23. Причем в комплексе на Фучика, 90 он не первый раз меняет УК. Прошлой весной ТЦ перешел к новой управляющей компании, поскольку предшественник ЗАО УК «Франт», проработавший более 10 лет, ликвидировался.

