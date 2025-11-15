Новости бизнеса

10:33 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В ТРЦ «Франт» вновь меняют УК

17:53, 15.11.2025

Как сообщили нашему изданию в компании, сменщик УК получил эксклюзивные права на управление коммерческими площадями

В ТРЦ «Франт» вновь меняют УК
Фото: Мария Зверева

В понедельник в Казани по решению учредителей ликвидировали юрлицо управляющей компании торгово-развлекательного центра «Франт». Как сообщили нашему изданию в компании, сменщик УК получил эксклюзивные права на управление коммерческими площадями.

— Сейчас торговым центром «Франт» управляет новая УК, а эту [ЗАО УК «Франт»] ликвидируют. У новой УК договоры нового образца с собственником, — рассказали нашему изданию.

ТРЦ «Франт» принадлежит одному из крупных собственников коммерческой недвижимости Булату Нагаеву, владельцу ТЦ «Порт» и «Проспект», гостиницы «Биляр», бизнес-центра на Тукая, 23. Причем в комплексе на Фучика, 90 он не первый раз меняет УК. Прошлой весной ТЦ перешел к новой управляющей компании, поскольку предшественник ЗАО УК «Франт», проработавший более 10 лет, ликвидировался.

Подробнее — в бизнес-обзоре «Реального времени».

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть542.9
  • Нижнекамскнефтехим78.55
  • Казаньоргсинтез63.5
  • КАМАЗ80.5
  • Нижнекамскшина36.1
  • Таттелеком0.582