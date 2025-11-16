Поддерживают введение отдельной категории ПДД для электровелосипедов 72% россиян

Заявили, что электровелосипедисты должны ездить по специализированным дорожкам, 83% респондентов

Фото: Мария Зверева

Большинство россиян — 72% — уверены, что электровелосипеды нужно выделить в отдельную категорию ПДД. К такому мнению пришли аналитики «Анкетолога».

Заявили, что электровелосипедисты должны ездить по специализированным дорожкам, 83% респондентов. Назвали создание велополос необходимым условием безопасности 96% жителей.

При этом каждый второй опрошенный — 57% — положительно оценивает использование таких транспортных средств в городе. Чаще всего россияне отмечают преимущества их применения в рабочих целях (81% ответов). Также электовелосипеды нравятся тем, что дают возможность избегать пробок (50%), снижать загрязнение воздуха (41%) и экономить время на передвижении (37%).

Напомним, группа депутатов планировала направить в Госдуму законопроект, предписывающий заключать договор ОСАГО при аренде электросамокатов. Он должен учитывать неограниченное число лиц, допущенных к управлению этим транспортным средством.

Галия Гарифуллина