Поддерживают введение отдельной категории ПДД для электровелосипедов 72% россиян

Большинство россиян — 72% — уверены, что электровелосипеды нужно выделить в отдельную категорию ПДД. К такому мнению пришли аналитики «Анкетолога».
Заявили, что электровелосипедисты должны ездить по специализированным дорожкам, 83% респондентов. Назвали создание велополос необходимым условием безопасности 96% жителей.
При этом каждый второй опрошенный — 57% — положительно оценивает использование таких транспортных средств в городе. Чаще всего россияне отмечают преимущества их применения в рабочих целях (81% ответов). Также электовелосипеды нравятся тем, что дают возможность избегать пробок (50%), снижать загрязнение воздуха (41%) и экономить время на передвижении (37%).
Напомним, группа депутатов планировала направить в Госдуму законопроект, предписывающий заключать договор ОСАГО при аренде электросамокатов. Он должен учитывать неограниченное число лиц, допущенных к управлению этим транспортным средством.
