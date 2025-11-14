Гендиректор МТС Инесса Галактионова: у российского телекома есть все ресурсы для перехода на новый уровень

Российский рынок связи готовится к переходу в «Телеком 2.0»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МТС"

Несмотря на вызовы последних лет, у российского рынка связи есть все ресурсы для перехода на новый уровень — так называемый «Телеком 2.0». Об этом «Коммерсанту» рассказала гендиректор МТС Инесса Галактионова. Несмотря на жесткую конкуренцию и давление макроэкономики, отрасль не только адаптировалась, но и стала крепче, создав фундамент цифровой независимости. Сегодня на пути к переходу в «Телеком 2.0» основной конкурент — это будущее, отметила она.

По словам Галактионовой, российский телеком-рынок находится в «точке перелома». Глобальная коммодитизация (общедоступность) услуг связи и высокая стоимость перехода на 5G сдерживают рост маржинальности отрасли во всем мире. В России, ко всему прочему, ситуацию обостряет перенасыщенность рынка и уникальные вызовы, включая высокие ставки, санкции и участившиеся кибератаки.

Фундаментом для будущего прорыва стала разработка собственных ВКС-платформ взамен Zoom или Skype и цифровых решений на основе ИИ для бизнеса, а также производство и внедрение в сеть отечественных базовых станций LTE (в частности, у МТС — «Иртея», и Татарстан в 2024 году стал первым регионом, где их запустили в коммерческую эксплуатацию). Следующий этап — создание «Телеком 2.0», где телекоммуникации становятся цифровой платформой для граждан, бизнеса и государства.

— Сети уже стали кровеносной системой, по которой ежесекундно прокачиваются терабайты данных, необходимых для того, чтобы жизнь каждого жителя страны становилась все более цифровой и удобной. Но это лишь начало пути, который предстоит в ближайшие годы пройти отрасли, чтобы перейти на уровень «Телеком 2.0». Пути, на котором наш главный конкурент — это будущее, — рассказала глава МТС.

Для граждан «Телеком 2.0» создаст новые возможности: например, запустит персональных ИИ-помощников, которые включаются во время вызова, защищают от мошенников, переводят речь с любого языка и так далее. Часть этих решений уже работает. В городах инфраструктура связи поможет запустить автономный транспорт и роботизированные производства.