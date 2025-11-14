В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду
Это связано с подключением Куюков к централизованным сетям водоснабжения
В связи с работами по подключению двух водопроводов в деревне Куюки к централизованным сетям водоснабжения в среду, 18 ноября, с 9:00 до 9:00, и 19 ноября будет прекращена подача воды в части домов поселка Салмачи Приволжского района Казани. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».
Отключение затронет следующие улицы поселка Салмачи:
2-я Центральная, Абдуллы Алиша, Атнинская, Васильковая, Веселая, Габдуллы Тукая, Газовая, Единения, Жемчужная, Живописная, Зеленая 2-я, Зеленая 5-я, Камышлы, Лирическая, Лиственная, Малая, Мира, Мирхайдара Файзи, Молодежная, Надежды, Намус, Новая, Овражная, переулок Укромный, переулок Цветочный, Салмачинская, Солнечная, Стройная, Тихая, Центральная, Юбилейная.
Водоснабжение сохранится только на части улиц:
- Атнинская: четные дома №2—78, нечетные №1—65Б,
- Камышлы: четные дома №2—72, нечетные №1—49,
- 2-я Центральная: четные дома №2—90г, нечетные №1—69.
