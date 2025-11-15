Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов

07:00, 15.11.2025

Днем небольшой и умеренный дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем небольшой и умеренный дождь, вечером на западе региона переходящий в мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 9—14 м/с, с порывами до 16—21 м/с. Утром ожидается порядка +5 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.

Галия Гарифуллина

