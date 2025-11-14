В России запустили подкаст с практическими советами для предпринимателей

Авито запустил подкаст в формате «Решено» — проект в поддержку российского бизнеса. В ходе него бизнесмены задают вопросы, а управляющий директор компании Артем Кумпель, ответственный за направления Услуги, Работа и Реклама, отвечает на них вместе с приглашенными экспертами.

Темы выпусков: выбор ниши, управление финансами, наем сотрудников, масштабирование бизнеса с помощью рекламных инструментов, оптимизация расходов и личная эффективность.

— В подкасте предприниматели услышат живые истории и инсайты от топовых экспертов, получат ответы на сложные вопросы из первых рук. Наша цель — чтобы каждый, кто начинает или развивает свое дело, принимал более взвешенные решения, — говорит Артем Кумпель.

В первом выпуске (18+) Александр Афанасьев («Нескучные финансы») рассказал, как финансовая грамотность помогает бизнесу расти, и объяснил, почему финансы — это инструмент для масштабирования и свободы, а не просто цифры в таблицах. В ближайших выпусках поднимут такие темы, как:

20 ноября: Ярослав Андреев (WildJam) — о запуске digital-проектов, поиске ниши на конкурентном рынке и нестандартных способах работы с аудиторией (18+).

4 декабря: Артем Агабеков («Фабрика окон») — о саморазвитии руководителя, корпоративной культуре и работе с командой (18+).