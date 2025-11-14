На Солнце произошла четвертая крупная вспышка за неделю
Согласно данным мониторинга, мощность новой вспышки достигла балла X4.0 по классификации, где буква Х обозначает вспышки высшей категории мощности
На Солнце зафиксировали очередную чрезвычайно мощную вспышку, ставшую уже четвертой за последние дни, сообщил РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
— На Солнце снова очень крупная вспышка, — подтвердил ученый.
- Согласно данным мониторинга, мощность новой вспышки достигла балла X4.0 по классификации, где буква Х обозначает вспышки высшей категории мощности.
Это уже четвертый случай такой активности за короткий период: предыдущие вспышки максимального класса Х были зарегистрированы 9, 10 и 11 ноября. Самой мощной из них стала вспышка X5.1, произошедшая несколькими днями ранее. Такая серия мощных выбросов корональной массы уже вызвала на Земле самую сильную магнитную бурю в этом году.
