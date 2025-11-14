Эксперт Банка ЗЕНИТ Игорь Кособуров поделился советами по безопасным покупкам в «черную пятницу»

Какие существуют схемы мошенничества и как защитить себя от возможных рисков

Советник правления Банка ЗЕНИТ Игорь Кособуров рассказал о правилах безопасности в период сезонных распродаж: какие существуют схемы мошенничества и как защитить себя от возможных рисков.

Фальшивые скидки

Мошенники создают поддельные страницы известных брендов, предлагая огромные скидки, до 90%. Покупатели переходят по ссылкам, вводят персональные данные и номера карт. Товары в итоге либо не доставляются, либо оказываются подделкой низкого качества.

Предложения «ограниченного количества товаров»

На сайтах появляются объявления о товарах с большими скидками, количество которых ограничено. К примеру, с яркими заголовками «осталось всего три штуки». Покупатель спешит оформить заказ, система запрашивает предоплату или оплату полной стоимости заранее. Позже выясняется, что заказ аннулирован.

Кроме того, выделяют новые способы мошенничества — поддельные объявления о продаже б/у товаров. Продавцы предлагают «невероятные скидки» и просят перейти в сторонний мессенджер для общения, где уже и обманывают покупателя.

Поддельные купоны и промокоды

Через социальные сети или email рассылаются фальшивые промокоды якобы от крупных компаний. Для активации скидки покупателю предлагают перейти на сомнительный сайт, ввести личные данные и реквизиты карты. Мошенники создают фишинговые сайты, копирующие дизайн, логотипы, отзывы и даже формы оплаты известных брендов и маркетплейсов.

Также мошенники создают группы и чаты в соцсетях с «победителями акций». На деле большинство участников — боты, создающие иллюзию массового участия.

Отдельного внимания заслуживают «скидочные» приложения и расширения, обещающие автоматически искать лучшие купоны. Многие из них собирают логины, историю просмотров и даже данные банковских карт. Аналогично работают ложные кешбэк-сервисы, где для «активации бонуса» нужно внести плату — деньги оседают у аферистов.

Возврат денежных средств

Участились случаи поддельных уведомлений о «двойном списании» или «ошибке при оплате». Мошенники представляются сотрудниками магазинов и предлагают вернуть деньги, запрашивая реквизиты банковской карты или перевод на «специальный счет».

Сообщения о выигрыше призов и звонки от курьеров

Потенциальная жертва получает сообщение или звонок, в котором сообщается о крупном выигрыше (телефон, бытовая техника). Для получения приза требуется оплатить доставку, налог или страховку — после чего связь обрывается.

Мошенник создают сайты, имитирующие страницы популярных брендов, и рассылают сообщения с фишинговыми ссылками. Часто обман сопровождается звонками от «курьеров» или «службы поддержки», которые под предлогом подтверждения заказа выманивают коды из СМС. С их помощью преступники получают доступ к банковским счетам, мессенджерам и личным кабинетам.

По данным МВД, только осенью 2025 года зарегистрировано около сотни подобных случаев, а во время ноябрьских распродаж их число может вырасти в несколько раз. Особенно опасны схемы с подменой реквизитов — мошенники взламывают аккаунты продавцов и требуют оплату на личные карты.

Как защититься?

Перед оплатой покупки проверьте репутацию сайта, перед переходом по ссылке — ее подлинность (для этого часто достаточно сравнить начало ссылки с адресом настоящего сайта в интернете). Также найдите отзывы реальных покупателей и убедитесь, что магазин защищен протоколом HTTPS.

Во время больших распродаж будьте особенно бдительны — мошенники рассчитывают на стресс и спешку покупателей из-за больших скидок.