В Ак Барс Банке до 13% снизилась ставка по льготным инвесткредитам

Программа ориентирована на приоритетные отрасли: производство, логистику, туризм, IT и научно-техническую сферу

Инвесткредиты в Ак Барс Банке стали выгоднее. Малый и средний бизнес может получить финансирование на инвестиционные цели по льготной программе Минэкономразвития России, Банка России и Корпорации МСП по ставке до 13% годовых* в первые три года с даты оформления договора. После этого периода, но не более пяти лет с момента заключения договора, ставка изменится до 16,5%**, а затем будет действовать стандартная ставка банка.

Программа ориентирована на приоритетные отрасли: производство, логистику, туризм, IT и научно-техническую сферу. Кредит выдается на сумму от 50 млн до 2 млрд рублей сроком до 10 лет, с льготным периодом до 5 лет. Средства можно направить на строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение основных средств. Не менее 80% кредита должно быть направлено на капитальные затраты, до 20% — на текущие расходы.

Для получения кредита компания или ИП должны быть в едином реестре субъектов МСП и проработать не менее 12 месяцев*** до заключения кредитного договора.

Оставить заявку на кредит можно на сайте akbars.ru, а также в офисах обслуживания банка. Дополнительную информацию о программе можно узнать по телефону +7 800 200-53-03.

Данное предложение не является публичной офертой и действительно до исчерпания лимитов банка.

Полные условия программы, требования к заемщику приведены в Решении Минэкономразвития России № 25-60302-02036-Р и на сайте akbars.ru.

* Определяется по формуле:

Ключевая ставка минус 3,5% (при ключевой ставке более 12%).

Ключевая ставка минус 2,5%, но не менее 3% (при ключевой ставке 12% и ниже).

** Ключевая ставка ЦБ РФ.

*** За исключением случаев, когда заемщик имеет такой ОКВЭД со дня госрегистрации и при этом осуществляет деятельность не менее 6 месяцев в соответствии с требованиями банка.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК