Беспилотные грузовики пятого уровня появятся на российских дорогах

Одним из ключевых решений будет запуск системы цифровых двойников дорог, в том числе на трассе М-12 «Восток»

Фото: Реальное время

Вице-премьер Виталий Савельев провел совещание, посвященное развитию беспилотных технологий в транспортной сфере. На встрече был утвержден план по внедрению на российских дорогах грузовых автомобилей пятого уровня автоматизации — полностью беспилотных транспортных средств, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

На сегодняшний день российский автопарк уже включает 90 грузовиков третьего уровня автоматизации, которые успешно эксплуатируются на различных маршрутах. Согласно плану, до конца 2026 года будут открыты новые маршруты для беспилотного транспорта. Одним из ключевых решений будет запуск системы цифровых двойников дорог, в том числе на трассе М-12 «Восток».

В рамках нового этапа развития планируется создание необходимой правовой базы, проведение тестирования технологий и разработка концепции рынка беспилотных грузоперевозок вплоть до 2035 года.

Напомним, что Минтранс РФ планирует внедрить аэротакси в городах России в ближайшие 10 лет.

Наталья Жирнова