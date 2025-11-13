Цены на драгоценные металлы снизились на торгах в Нью-Йорке

Фьючерсы на драгметаллы опустились на 0,05—1,55% по состоянию на вечер

Фото: Реальное время

Фьючерсы на драгметаллы — платину, палладий, золото и серебро — на биржах NYMEX и Comex снизились на 0,05—1,55% по состоянию на вечер, сообщает ТАСС.

По данным на 19:45 по мск, фьючерс на палладий с поставкой в декабре 2025 года торговался на отметке $1482,5 за тройскую унцию, продемонстрировав снижение на 1,51%. Цена фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года составила $1614,7 за тройскую унцию (-1,02%).

Стоимость золота с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находилась на уровне $4202,4, а фьючерс на серебро торговался по цене $52,98.

К 20:00 мск наблюдалась некоторая стабилизация цен. Золото замедлило падение до уровня $4211,3, а серебро торговалось по $53,08. При этом палладий продолжил снижение до отметки $1482 за тройскую унцию, а платина опустилась до $1618,2 за тройскую унцию.



Наталья Жирнова